Гроздоберът в Германия тази година е започнал по-рано от всякога заради екстремните летни горещини, съобщи ДПА, позовавайки се на Германския институт за вино (Deutsches Weininstitut – DWI).

„Това беше най-ранното начало на гроздобера, регистрирано някога във всички лозарски райони“, заяви говорителят на института Ернст Бушер. По думите му ранният старт е бил толкова необичаен, че някои лозари дори са съкратили почивките си, за да започнат работа по реколтата.

Вече е прибрано не само гроздето, предназначено за млади и пенливи вина, но и първите количества за производството на вина от най-висок клас. Основната част от гроздобера се очаква да започне в пълен мащаб през следващата седмица.

Четири седмици по-рано от преди десетилетия

Тази година гроздоберът е започнал с една до две седмици по-рано в сравнение с предходни години. Спрямо периода отпреди 30–40 години разликата е още по-съществена – около четири седмици.

Очаква се прибирането на реколтата в Германия да приключи през септември.

„Това ще бъде много бърз гроздобер, защото почти всички сортове узряват едновременно“, обясни Бушер. По думите му допълнителни валежи биха могли да ускорят още повече процеса.

Ранното прибиране на гроздето е свързано и с необходимостта лозарите да контролират нивото на захарта в плода. При прекомерното му повишаване се получават по-плътни вина с по-високо алкохолно съдържание.

Горещините променят вкуса на виното

Екстремните температури поставят производителите пред нови предизвикателства. Потребителите все по-често предпочитат по-леки вина с по-ниско алкохолно съдържание, докато силната жега може да доведе до по-висока захарност на гроздето и съответно до по-висок алкохолен градус.

Друг проблем е киселинността – един от характерните елементи на германските вина. Според Германския институт за вино прекомерните горещини могат да намалят естествената киселинност на плода.

Въпреки необичайно ранното начало на кампанията производителите засега са доволни от качеството на гроздето.

„Гроздето все още е в много добро състояние и производителите са много доволни от качеството досега“, посочи Бушер.

По-малко грозде, но добро качество

Очакванията за количеството на реколтата обаче са по-умерени. Добивът вероятно ще бъде под средния за предходните години, тъй като гроздовите зърна са по-малки от обичайното.

Така германските лозари са изправени пред необичайна комбинация – рекордно ранно узряване, необходимост от бързо прибиране на реколтата и очакван по-нисък добив.

Качеството на гроздето към момента остава обнадеждаващо, но окончателната оценка за реколтата ще зависи от времето през следващите седмици и от това как ще се развие гроздоберът до края на септември.