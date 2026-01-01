Сградата на ЕК в Брюксел
Сградата на ЕК в Брюксел / БТА

България получи първото плащане по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE), съобщиха от Европейската комисия. Страната ни получава 489,3 млн. евро, което представлява 15% от общо одобреното финансиране в размер на 3,3 млрд. евро.

Първо плащане по SAFE получава и Латвия – 524,7 млн. евро. Общият размер на средствата, разпределени за страната, е 3,5 млрд. евро.

За какво ще се използват средствата

SAFE е финансов инструмент на Европейския съюз с общ бюджет от 150 млрд. евро, чрез който на държавите членки се предоставят заеми за инвестиции в отбраната.

Основният фокус е върху съвместното възлагане на обществени поръчки за ключови отбранителни способности. Сред тях са боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Европейския съюз.

Инструментът е част от плана на Европейската комисия ReArm Europe/Готовност 2030, който цели да мобилизира над 800 млрд. евро инвестиции в отбраната в рамките на ЕС.

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За България предварителното финансиране ще даде възможност за ускоряване на приоритетните инвестиции в отбраната, модернизиране на военните способности и укрепване на устойчивостта на страната.

Сред целите на SAFE е също европейските въоръжени сили да могат по-ефективно да действат съвместно, както и да се засили европейската отбранителна промишленост чрез общи поръчки и по-тясно трансгранично сътрудничество.

Комисарят по въпросите на отбраната и космическото пространство Андрюс Кубилиус определи първите плащания като стъпка към ускоряване на инвестициите в отбраната.

„С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, като същевременно укрепват своята готовност и устойчивост“, заяви Кубилиус.

По думите му Европейският съюз действа бързо, за да подкрепи държавите членки по източния фланг.

„SAFE им дава възможност да инвестират по-бързо, да организират по-ефективно обществени поръчки чрез съвместни действия и да укрепват европейската отбранителна индустриална база“, посочи еврокомисарят.

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Ще има и следващи плащания

Първото плащане е извършено след приключването на всички необходими процедурни стъпки.

То е част от механизма за предварително финансиране, чрез който държавите получават средства, за да могат по-бързо да започнат изпълнението на договорените инвестиции.

Следващите плащания ще бъдат извършвани при изпълнението на договорените етапни цели и при доказан напредък по проектите.

За България общият размер на средствата по SAFE възлиза на 3,3 млрд. евро, като получените сега 489,3 млн. евро са първият транш от тази сума.

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