Концертът на Лепа Брена в България се пренасрочва за 17 април 2027 г. заради непредвидени обстоятелства, съобщиха организаторите.

Всички вече закупени билети остават валидни за новата дата и не е необходимо да бъдат презаверявани.

Организаторите обявиха и специална изненада за публиката – петима от притежателите на закупени билети ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от певицата.

Желаещите да върнат закупените си билети могат да го направят до 2 октомври 2026 г.

Публиката ще може да види Лепа Брена на 17 април 2027 г. в рамките на тричасово шоу, което организаторите определят като своеобразно завръщане към големия концерт на певицата на стадион „Васил Левски“ в началото на 90-те години.

Очакванията са концертът да предложи вечер, посветена на едни от най-популярните песни на сръбската звезда и на музиката, с която тя се превърна в едно от най-разпознаваемите имена на Балканите.

Лепа Брена, чието истинско име е Фахрета Живойнович, е сред най-популярните балкански изпълнители. Родена е през 1960 г. в Тузла, Босна и Херцеговина, а музикалната ѝ кариера започва в края на 70-те години.

През 80-те години тя се превръща в една от най-големите звезди на бивша Югославия. С групата „Лепа Брена и Сладки грех“ изпълнява редица хитове, които се превръщат в част от музикалната култура на региона.

Певицата има силна връзка с България. През 1990 г. тя изнася един от най-мащабните концерти в кариерата си на стадион „Васил Левски“ в София, пред десетки хиляди зрители.

През годините Лепа Брена продължава да издава музика и да изнася концерти в страните от Балканите, като остава едно от най-разпознаваемите имена в регионалната поп музика.