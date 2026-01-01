Парламентарните избори в Русия се провеждат при силно ограничена политическа конкуренция и на фона на продължаващата война в Украйна.

„Кандидатите не се появиха в студиото ни, така че засега ще се сбогувам“, каза водещата на държавната телевизия „Русия-1“ Елизавета Дорохина. От двете ѝ страни стояха три празни подиума. И шестимата регистрирани кандидати в Рязан не се явиха на телевизионен дебат.

Руснаците избират 450 депутати в Държавната дума – долната камара на парламента. Гласуването продължава три дни, а сред местата, в които се провеждат избори, са и окупираните от Русия украински територии. Украйна и голяма част от международната общност не признават руската власт над тях.

Очаква се управляващата „Единна Русия“, която подкрепя президента Владимир Путин, да запази мнозинството си.

Отсъствие на реална опозиция

Единствената регистрирана антивоенна партия – „Яблоко“ – беше отстранена от изборите с решение на Върховния съд. Ръководството ѝ определя решението като политически мотивирано.

„В Русия все още нямаме демокрация“, заяви съоснователят на партията Григорий Явлински. По думите му „Яблоко“ е призовавала за незабавно прекратяване на огъня и преговори с Украйна, Европа и САЩ.

Политическият анализатор Андрей Колесников определя руската политическа система като „персоналистичен режим с институции, които са имитационни“. Според него изборите имат за цел да демонстрират обществена подкрепа за политиката на Путин.

Войната все по-осезаемо засяга Русия

Вотът се провежда на фона на нарастващо социално напрежение. Украинските атаки с дронове на руска територия, включително срещу петролни рафинерии, доведоха на места до недостиг на гориво и опашки от автомобили.

В Москва властите предлагат точки и награди на граждани, които гласуват онлайн или чрез електронни терминали. Критиците поставят под въпрос прозрачността на електронното гласуване.

На тези избори се кандидатират и 186 ветерани от войната в Украйна за места в Държавната дума. Над 1500 бивши военнослужещи участват в изборите за регионални и общински позиции.

Сред избирателите в Москва има и хора, които просто искат войната да приключи.

„Наистина искам всичко това да свърши“, казва Раиса, интервюирана от CNN.

73-годишната Марина Александровна пък заявява: „Не е важно кой гласува, а кой брои гласовете.“

Според анализатори резултатите от изборите ще бъдат използвани от Кремъл, за да демонстрира подкрепа за политиката на Путин и за войната.

Въпреки това някои руснаци продължават да се надяват на по-стабилно бъдеще и на подобряване на отношенията с други държави.

Парламентарните избори в Русия се провеждат от 18 до 20 септември 2026 г. Гласоподавателите избират 450 депутати в Държавната дума – долната камара на парламента.

Това са първите парламентарни избори в Русия след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Последните избори за Държавната дума се проведоха от 17 до 19 септември 2021 г. Тогава управляващата партия „Единна Русия“ спечели 326 от общо 450 места в парламента.

Настоящият вот се провежда на фона на продължаващата война в Украйна и при силно ограничено участие на опозиционни политически сили.