Жители на Свети Влас, хотелиери, ресторантьори, собственици на туристически обекти, на имоти под наем и представители на местния бизнес блокираха тази сутрин пътя Бургас-Варна с искане за изграждането на нова пречиствателна станция в курортния град.

БТА

Протестиращите носеха плакати с надписи "Чисто море - сега!", "Действия искаме, а не думи", "Кой ще ни върне сезона, който приключи в началото на август?". Движението на автомобили и в двете посоки - от Бургас за Варна и обратно, в района на контролно-пропускателния пункт "Кошарица" беше спирано временно два пъти.

Плаж Свети Влас – Изток отново отворен за къпане

Тук сме, за да протестираме заради случилото се това лято в Свети Влас с пречиствателната станция, и настояваме проблемът да бъде разрешен по-бързо. Нямаме време да чакаме. Следващия сезон посрещаме "Евровизия", а хората тук вече се готвят за по-ранен старт на туристическия сезон, заяви Стоян Делчев от Инициативния комитет на протеста.

БТА

На мястото пристигнаха областният управител на Бургас Дико Диков, заместник областният управител Веселин Анестиев, изпълнителният директор на ВиК-Бургас Златина Димитрова и кметът на Свети Влас Иван Николов.

"Проблемът се влачи от години, съпроводен с различни обещания. Видяхте какво се случи на 12 август - стана голяма авария, резервациите бяха отменени. Всеки тук разчита на туризма, затова сме на протест. Искаме държавата спешно да вземе мерки за изграждането на нова пречиствателна станция. Настояваме до 15 май 2027 г., преди началото на "Евровизия", да бъде взето решение по този проблем", каза Иван Николов.

БТА

По думите му капацитетът на съществуващото частно съоръжение, което аварира е за около 3000-4000 души. Станцията е изградена за нуждите на комплекс "Елените", но обслужва и част от Свети Влас.

Областният управител на Бургас Дико Диков определи проблема като наследен през годините. Държавата е предприела всички възможни мерки, необходими за спешното му решаване.

Вече е стартирала процедурата по отреждане на терен и проектиране на изцяло нова пречиствателна станция, която да отговаря на съвременните изисквания на жителите и туристите на Свети Влас.

"Гарантирам от името на държавата, че в кратки срокове курортът ще има изцяло нова, съвременна пречиствателна станция, и то държавна собственост, а не прецедентът, допуснат досега - единствената в България частна пречиствателна станция, останала от приватизацията на ваканционно селище "Елените", каза Диков.

БТА

Изпълнителният директор на ВиК-Бургас Златина Димитрова заяви, че "до следващото лято няма как нова пречиствателна станция да заработи, трябва да бъдем реалисти". Ако за една година успеем да променим предназначението на общинския имот, върху който е предвидено да бъде построено съоръжението, това вече ще бъде сериозен успех", каза тя.

4-5 пъти над нормата: Затвориха плаж „Изток“ заради ешерихия коли и ентерококи във водата

По думите ѝ стартиралите процедури са ускорени максимално, но реалното строителство може да започне едва след промяна на предназначението на терена и изготвяне на технически проекти с нова технология - процес, който трудно би отнел по-малко от година и половина до две. Междувременно съществуващото, макар и частно съоръжение ще продължи да се поддържа, за да може да обслужва гостите на "Елените" и Свети Влас.

БТА

Припомняме, че недоволството в курорта се натрупа след авария в частната пречиствателна станция "Елените" през август, довела да замърсяване на морето и затваряне на плаж "Изток" в Свети Влас.