Плаж Свети Влас – Изток е отворен за къпане. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в Бургас д-р Георги Паздеров пред журналисти като уточни, че вече е издал и заповед за това, съобщи кореспондентът на БТА Станимир Димитров.

Временно ще бъде забранено къпането на плаж „Изток“ в Свети Влас

Забраната за влизане в морето беше наложена заради замърсяване след авария, която вече е отстранена. Направени са последващи проби на морската вода, като изследванията са показали отлично качество на морската вода в района, посочи д-р Паздеров.

По думите му пробонабирането ще продължи.

Затварят плаж в Свети Влас след проблем на канално-помпена станция

Областният управител Дико Диков съобщи, че държавата и местната власт работят и за трайно решаване на проблема чрез изграждането на нова пречиствателна станция в района на Свети Влас, която да разполага с необходимия капацитет. Диков подчерта, че това е мащабен проект, който ще изисква време.

Забраната за къпане на плажа беше въведена на 14 август поради частично замърсяване на морската вода заради проблеми с пречиствателна станция.