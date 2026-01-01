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Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер беше регистрирано тази сутрин на гръцкия остров Евбея (Евия) в Егейско море, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Земният трус на втория по големина гръцки остров е регистриран в 9:42 ч. на дълбочина от 5 километра.

Земетресението е усетено в няколко района Евбея заради малката си дълбочина. Земният трус е усетен и в Атина.  

Няма данни за пострадали и щети. 

 

Елена Дражева/БТА
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