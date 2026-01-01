Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер беше регистрирано тази сутрин на гръцкия остров Евбея (Евия) в Егейско море, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.
🔴 Ευθύμιος Λέκκας για τον σεισμό 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια: «Δεν ανησυχούμε – Παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων».— TA NEA (@ta_nea) September 18, 2026
🌍 Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στα «ΝΕΑ», ανέφερε ότι η δόνηση έγινε αισθητή από τη Θεσσαλία και τις Σποράδες μέχρι τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την… pic.twitter.com/qHloQmSzhs
Земният трус на втория по големина гръцки остров е регистриран в 9:42 ч. на дълбочина от 5 километра.
Σεισμός στην Εύβοια, έγινε αισθητός και στην Αττική – Λέκκας: Παρακολουθούμε το φαινόμενο https://t.co/siirs0fMXG pic.twitter.com/uKXEPi5rcK— Newsbeast.gr (@newsbeast) September 18, 2026
Земетресението е усетено в няколко района Евбея заради малката си дълбочина. Земният трус е усетен и в Атина.
Няма данни за пострадали и щети.