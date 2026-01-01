Плановете на Русия в рамките на войната ѝ срещу Украйна включват "хибридни атаки" с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев, заяви полският министър-председател Доналд Туск, цитиран от Франс прес.

"Руският план, според оценките на разузнавателните служби [...], включва хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна, включително Полша", заяви Туск в реч пред парламента.

Той не уточни разузнавателните служби на коя държава има предвид, отбелязва Ройтерс. "Съществува реален риск дронове да паднат на територията на една или няколко държави от източния фланг на НАТО", каза Туск, цитиран от Франс прес.

"Тези възможни атаки ще бъдат според Москва "съвсем случайни", но целящи да се подкопае цялостната сплотеност на НАТО и да се убедят страните членки на НАТО, че член 5 (предвиждащ взаимна отбрана, бел. АФП) е по-скоро теоретичен, отколкото реален", допълни той.

Туск каза също, че подобни атаки могат да съвпаднат с "политически промени в някои европейски държави, издигащи на власт или най-малкото проправящи пътя за сериозно влияние на онези, които все повече използват благородни призиви за мир, пацифизъм и ненужни жертви, а чрез тези призиви по-скоро ще доведат до пълна капитулация на Украйна".

Изглежда Туск има предвид възхода на проруски партии като "Национален сбор" във Франция и "Алтернатива за Германия (АзГ) в Германия, отбелязва Ройтерс.

Полският министър-председател се готви да посети Украйна, където се очаква да се срещне със словашкия си колега Роберт Фицо, отбелязва АФП.

Полша, държава-членка на НАТО и на Европейския съюз, съседка на Украйна, на Беларус – съюзник на Москва, и на руския ексклав Калининград, е обвинявала Русия в "саботаж" вече няколко пъти от началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

Нейната територия е основен транзитен път за западната военна и хуманитарна помощ за Украйна, посочва АФП.

Европа е по-близо отвсякога до избухването на мащабна война, произтичаща от конфликта в Украйна, а политиците трябва да се стремят към мир, заяви от своя страна и словашкият министър-председател Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс.

Фицо се готви да посети Украйна за среща с няколко европейски лидери.

Словашкият премиер, който поддържа добри отношения с Русия, отбеляза, че навлизане на дрон може да задейства клаузата на НАТО за колективна отбрана. Той заяви също, че иска да предотврати въвличането на Словакия във въоръжен конфликт.