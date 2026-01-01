Премиерът Румен Радев участва в блицконтрола в Народното събрание и отговори на депутатски въпроси.

Инцидентът с дрон в Лайпциг

Още в началото той увери народните представители, че българското Министерство на външните работи е отговорило адекватно за инцидента с дрон в Лайпциг и изрази категорична подкрепа за нашия съюзник Германия в отговор на хибридни и каквито и да е било други атаки. Въпрос по актуалната тема бе зададен от Георг Георгиев от ГЕРБ.

По думите на Радев реакцията на България е била напълно адекватна.

"На база на разкритията около този дрон се прави изводът, който води към руска хибридна атака. Това е директното цитиране на формулировката, изказана от висшето германско ръководство. Случаят наистина е много сложен и тревожен и аз напълно се солидаризирам с един термин, който използваха и председателят на Европейската комисия, и генералният секретар на НАТО, а те казаха, че това е безразсъдно действие от страна на Русия. За мен това наистина е безразсъдно действие, но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина руска територия с оръжия, произведени в Европа, с използването им чрез информации от Европа и инструктори от Европа. Дали това също не е безразсъдно? Нека преценим сами и не си затвряме очите и какво можем да очакваме ние, когато с далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на една държава? Дали тя ще стои спокойно, или ще отговори? Това е големият въпрос", обясни министър-председателят.

По думите му това, че колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, без да се отчита фактът, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия, увеличава риска. Затова според Радев Европа трябва най-сетне "да започне калкулира риска и трябва час по-скоро да се седне на масата на преговорите, защото тази война разширява своя пространствен обхват и рискът расте всеки изминал ден".

От своя страна депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев поздрави Радев, че най-сетне е поставил в едно изречение Русия-хибридна заплаха-атака. "Това е съществен прогрес", посочи Георгиев и допълни, че ако България реагира само с едно "смугло съобщение" в социалната мрежа от Външното министерство, а не от ресорният министър, то по това време вече по думите му редица държави са били отговорили на ниво държавни ръководители.

От своя страна министър-председателят отговори, че Европа не е конкурс по конформизъм.

"Ако вие непременно настоявате България да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, но ние все пак трябва да запазим частица разум и трябва да се замислим, че освен този дрон, летят много балистични ракети, стотици дронове. Трябва да настояваме вече най-сетне и за други неща и аз смятам, че България е сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Европа може да съществува и без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия", категоричен бе Румен Радев.

Изпитанието, пред което сме поставени, е голямо и то е свързано с общия бюджет на Европейския съюз

Изпитанието, пред което сме поставени е голямо, и то е свързано с общия бюджет на Европейския съюз (ЕС), заяви още премиерът в отговор на въпрос на народния представител Вяра Петрова от „Прогресивна България“ във връзка с вчерашното посещение в София на председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Петрова попита премиера има ли шанс да се обособи общата селскостопанска и кохезионна политика отделно от общия бюджет на ЕС и ще финализират ли преговорите за бюджет в края на 2026 година.

Радев каза, че амбициите на България непрекъснато растат и са свързани с все повече, и то важни, цели, а в същото време бюджетът ни е ограничен като ресурс. Затова и тук има очертаващи се различни виждания по това какъв да бъде най-важният приоритет на ЕС предвид сложната геополитическа обстановка и изострящата се икономическа конкуренция. Съвсем естествено, според Радев, фокусът се премества от традиционните политики – политиката на сближаване, за селско стопанство, към новите предизвикателства. Затова и се предвижда създаването на един голям фонд за конкурентоспособност, заяви Радев.

Вече от доста време фокусът се мести върху сигурност и отбрана. Напълно разбираме тези приоритети, има консенсус във всички държави членки и той беше изразен на последния съвет на ЕС, каза премиерът. Той отбеляза, че в същото време държавите приятели на кохезията, сред които и България, настояват новите приоритети да не бъдат за сметка на традиционните приоритети, а именно кохезията и селскостопанската политика. Предстоят няколко тежки Съвета и се надяваме до Нова година да имаме споразумение, консенсус и бюджет на ЕС, заяви Румен Радев. Дали това ще се изпълни той каза, че не може да гарантира. Но голямото предизвикателство за страните като България е, че освен, че настояваме да се развива и политиката за сближаване и селскостопанската политика, трябва да преодолеем това, че огромният фонд за конкурентоспособност няма никакви ограничения по държави и географски признаци, каза Радев. Това, по думите му, означава, че най-конкурентоспособните компании и държави ще могат свободно да привличат огромните средства от този фонд.

Радев каза, че България по програмата за конкурентоспособност е привлякла 0,4% от средствата. Трябва да се създадат такива механизми, че по-малко развитите държави и по-малките компании в ЕС да имат достъп до инструментите на този голям фонд за конкурентоспособност, чиито параметри тепърва ще се уточняват, заяви Радев. Той каза, че се предлага част от акцизите от цигарите да отиват в европейския бюджет, което веднага ще се отрази на нашия национален бюджет. България ще бъде оперативна в този процес, увери българският премиер.