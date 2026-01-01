Германската прокуратура за справяне с екстремизма се включи в разследването на инцидента с дрон на летището на Лайпциг, след като там беше намерено взривно устройство, предаде Ройтерс.

Отделът на прокуратурата за борба с екстремизма и представители на службата за борба с тероризма се включиха в разследването, след като бе установено, че дронът е пренасял взривно устройство.

Заради „неизвестен летящ обект“ на пистата: Спряха полетите от и до летището на Лайпциг

Полетите от и до летището на Лайпциг, което обслужва и друг германски град - Хале, бяха спрени временно през изминалата нощ, когато дрон бе забелязан до украински самолет, а край една от пистите беше открит подозрителен предмет, предадоха ДПА и Ройтерс, като се позоваха на германската полиция и на НАТО.

Германските летища са в състояние на повишена готовност след поредица от неразрешени прелитания на безпилотни летателни апарати над различни обекти, сред които военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и логистични центрове.

Германската полиция предупреждава, че подобни прелитания на дронове може да са дело на руски агенти - твърдения, които Русия категорично отрича, отбелязва Ройтерс.