Множество обрати очакват зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Новодошлите в племената на Канарите и Ураганите - Йордан и Стиван, ще бъдат изправени пред тежко решение кого да изпратят в изгнание на Блатото. Дали ще играят стратегически или ще направят услуга на новия си отбор?

NOVA

Арената в Дуранкулак ще приеме и тримата капитани. Милионерът Красимир ще бъде придружен от инфлуенсърката Теодора и коалиционната ѝ партньорка Мария, но възможно ли е те да посрещнат неочаквани съперници след избора на Йордан и Стиван? Победителят в него ще се бори за ценна награда и възможността да спаси един от номинираните тази седмица.

NOVA

В края на вечерта ще се проведе и следващият племенен съвет на Обречените, след който един ще напусне надпреварата завинаги.

NOVA

Кой ще бъде изпратен в изгнание, кой ще се спаси и кой ще е следващият напуснал надпреварата в “Игри на волята”, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.