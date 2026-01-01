Над 14 млн. евро бяха отпуснати от правителството за изграждане и ремонт на училища, детски ясли и градини, за създаване на спортни площадки и физкултурни салони, както и за обновяване на студентски общежития. Дейностите се реализират по три програми на Министерството на образованието и науката с национално финансиране.

Близо 5 млн. евро бяха одобрени по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 - 2027 г. С финансирането ще бъдат подкрепени 22 проекта в училища и детски градини в различни области на страната. Средствата се предоставят както за реконструкция и разширяване на съществуващи сгради, така и за изграждане на изцяло нови филиали, корпуси и обекти. До момента по програмата са изплатени почти 31 млн. евро, като 6 от проектите са изцяло готови, а 76 продължават да се изпълняват.

Над 5,7 млн. евро се предоставят по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища 2024 - 2027 г. Средствата се предоставят за обновяване и изграждане на 58 спортни площадки и физкултурни салони, с които да се модернизира спортната база и да се подобри физическата активност на децата.

Финансирането отново се използва както за основен ремонт на съществуващи обекти, така и за преустройство и създаване на изцяло нови спортни пространства. Изплатените до момента средства по програмата са над 88 млн. евро, като вече са завършени 69 физкултурни салона и 245 спортни площадки. Мярката ще обхване общо 550 проекта.

По програмата за студентските общежития се осигуряват над 4 млн. евро за ремонт на 9 общежития. Така в тях ще се създадат модерни и благоприятни условия за студентите чрез саниране, обновяване и обзавеждане. До момента по програмата са изплатени над 51 млн. евро, като 8 от проектите вече са завършени, а 32 в момента се изпълняват.

Отпуснатите от правителството средства се предоставят за вече отчетени разходи и дейности.