Трима души загинаха, а други двама са тежко ранени при автомобилна катастрофа на крайбрежния булевард „Посидонос“ в южната част на Атина, съобщи „Катимерини“.
Инцидентът е станал малко след 2:00 часа на 17 септември близо до улица „Калипсос“ в Глифада, в платното в посока към Атина.
По първоначални данни автомобил с петима души е излязъл от пътя и се е блъснал в тухлена стена.
Τραγωδία στη Λ. Ποσειδώνος: Τι εξετάζεται για το θανατηφόρο τροχαίο με τρεις νεαρούς https://t.co/OoWJqEqXyO— NEWS 24/7 (@News247gr) September 17, 2026
И петимата пътници са били тежко ранени и откарани в болница „Асклипио“ във Вула, където няколко часа по-късно трима от тях са починали от раните си.
Τρεις νεαροί νεκροί στο τροχαίο στη Γλυφάδα – Πώς έγινε η νέα τραγωδία στην άσφαλτο, γκρέμισε μαντρότοιχο και διαλύθηκε το όχημα https://t.co/RLgGyFr23H pic.twitter.com/RJLHLBdcXN— Newsbeast.gr (@newsbeast) September 17, 2026
Пътната полиция разследва причините и обстоятелствата около катастрофата.