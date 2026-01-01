Трима души загинаха, а други двама са тежко ранени при автомобилна катастрофа на крайбрежния булевард „Посидонос“ в южната част на Атина, съобщи „Катимерини“.

Инцидентът е станал малко след 2:00 часа на 17 септември близо до улица „Калипсос“ в Глифада, в платното в посока към Атина.

По първоначални данни автомобил с петима души е излязъл от пътя и се е блъснал в тухлена стена.

И петимата пътници са били тежко ранени и откарани в болница „Асклипио“ във Вула, където няколко часа по-късно трима от тях са починали от раните си.

Пътната полиция разследва причините и обстоятелствата около катастрофата.