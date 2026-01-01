В опит да ограничи безкрайното скролване в социалните мрежи политиците предлагат различни решения. Една необичайна мярка обаче привлича внимание - от септември Сингапур плаща на гражданите си, ако четат поне 15 минути на ден. Целта е двойна - да се насърчат критичното мислене и въображението и да се намали времето, прекарано в безкрайно превъртане, „в свят, в който стимулите са навсякъде“.

Стратегията се основава на игрови механизъм - читателите трупат точки, които могат да бъдат обменени за малки суми. Участниците трябва да регистрират 50 ежедневни сесии за четене в правителствен уебсайт, за да получат 1 сингапурски долар, или около 68 евроцента, съобщава „Гардиън“.

За сесия от поне 15 минути читателят получава 20 виртуални монети. Необходими са общо 1000 монети, за да бъде спечелен 1 долар. Заплаща се само една сесия за четене на ден. Любителите на литературата няма да станат милионери, но всяка малка награда е стимул.

Програмата, ръководена от Националния библиотечен съвет, има за цел да изгради ежедневен навик за четене сред гражданите. Неговият директор Мелиса Там е убедена, че на фона на възможността да се превъртат стотици заглавия, видеоклипове или резюмета, генерирани от изкуствен интелект, четенето насърчава концентрацията.

„Знаем, че навиците се изграждат чрез малки, редовни действия. Затова започваме с проста цел: 15 минути четене на ден. В автобуса, преди лягане или по време на обедната почивка“, подчертава тя.

Правителството обмисля начини за ограничаване на влиянието на социалните мрежи върху младите хора, включително въвеждането на дневен лимит за използването им. Проучване, публикувано през септември, показва, че тийнейджърите са особено засегнати от вредното въздействие на социалните мрежи, включително от т.нар. „doomscrolling“ - прекарване на дълго време онлайн в консумиране на негативни и предизвикващи тревожност новини.

Това не е първият случай, в който Сингапур използва финансови стимули, за да насърчава определено поведение сред гражданите. Вече са въведени награди за насърчаване на ходенето пеша и физическата активност.

Новата мярка идва малко след публикуването на световната класация PISA, която сравнява представянето на 15-годишни ученици от различни държави. Въпреки тревогите на властите, сингапурските ученици оглавяват световната класация по четене, преди Китай и Тайван. За града-държава обаче това може да не е достатъчно.