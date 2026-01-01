Шест розови фламинги вече обитават нова модерна волиера в Зоологическа градина – София. Новото пространство за водолюбиви и газещи птици беше открито на 15 септември в присъствието на кмета на София Васил Терзиев и директора на зоопарка Добромир Бориславов.

Кметът присъства на първите минути, в които птиците се запознаха с новия си дом, и разговаря със служителите, които ежедневно се грижат за животните.

„Всяко ново пространство тук е част от по-голяма промяна. Работим по ясна 10-годишна визия за Софийския зоопарк, в която инвестициите решават конкретни проблеми и създават възможност ресурсът да се връща обратно в развитието му. Искаме зоопаркът да има все по-голяма самостоятелност да инвестира в по-добри условия за животните, модерна инфраструктура, образование и природозащита“, каза Васил Терзиев.

Новата волиера е професионално проектирана и изпълнена със среда, максимално близка до естествените условия за вида. Тя е изградена със средства на Софийския зоопарк, като „Рим Рок България“ подкрепя реализацията с дарение от 10 000 евро.

Столична община

Шестте фламинги досега обитаваха Фазанерията в сектор „Птици“. В новото пространство посетителите ще могат да ги наблюдават в подходяща за биологията и поведението им среда. Към волиерата са поставени и информационни и образователни табели на български и английски език.

„Новата волиера показва посоката, в която модернизираме зоопарка. Продължаваме последователно да подобряваме условията за животните и средата за посетителите, а скоро очакваме да започне и изграждането на нови заграждения за африкански видове“, каза директорът на Зоологическа градина – София Добромир Бориславов.

Фламингото като посланик за опазването на влажните зони

Розовото фламинго е избрано за един от символите на природозащитната кампания на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА) за 2026–2027 г. – Wetlands for Life („Влажни зони за живот“). Кампанията насочва вниманието към значението на влажните зони, тяхното възстановяване и опазването на биоразнообразието в тях.

Софийският зоопарк участва в инициативата като член на ЕАЗА, а новата експозиция ще се използва и за образователни и природозащитни дейности, свързани с кампанията.

През последните години розовото фламинго трайно присъства и в природата на България. Размножаващата се популация в Бургаските езера вече надхвърля 4000 птици. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Столична община

Инвестициите в зоопарка включват и хората, които се грижат за животните

По време на посещението си Васил Терзиев разговаря и със служители на зоопарка. Кметът постави като един от следващите приоритети подобряването на възнагражденията на хората, които ежедневно се грижат за животните.

„Зад всяко ново заграждение и всяко добре гледано животно стоят хора. Работата им изисква знания, отговорност и огромна отдаденост. Възнагражденията им в момента не отговарят на труда и отговорността, които носят, и съм решен да намерим възможност за увеличение още със следващия бюджет на София“, заяви Терзиев.

Столична община

През последните години Столична община и ръководството на зоопарка работят по 10-годишна визия за развитието му. Сред вече реализираните инвестиции е фотоволтаична централа с 556 панела и мощност 281 kWp, която произвежда над 328 MWh електроенергия годишно и намалява разходите за електричество с над 60 000 евро годишно. Част от освободения ресурс се реинвестира в подобряване на инфраструктурата и средата в зоопарка.

„Можем да инвестираме в най-модерните съоръжения, но няма добър зоопарк без добри хора, които се грижат за животните. Затова трябва да инвестираме и в тях“, каза още кметът на София.