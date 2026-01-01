Прокуратурата в Монтана внесе в съда обвинителен акт по дело за купуване на гласове, съобщиха от обвинението.

Обвиняемият по делото е 58-годишен мъж от село Вирове и е неколкократно осъждан. На 19 април в деня на изборите за народни представители в Народното събрание, той е посетил дома на брат си в село, където се събрали роднини по семеен повод.

Той предложил на присъстващите по 40 евро, ако гласуват за определена политическа партия. Обяснил им кой номер да отбележат в бюлетината и поискал след гласуването да заснемат направеното отбелязване и да му покажат снимките.

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Някои от присъстващите приели предложението. Те упражнили правото си на глас по указания начин и заснели бюлетините си. За тези, които не разполагали с мобилни телефони, снимките били направени с телефона на един от свидетелите.

След гласуването се срещнали с обвиняемия и му показали снимките. Той потвърдил, че ще им изплати обещаните суми. Вечерта обаче отказал да плати, като заявил, че не всички са гласували за посочената от него политическа партия. Възникнал спор, съпътстван от размяна на удари.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са събрани доказателства за извършеното престъпление. Делото продължава в съда.