Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за предлагане на подкуп на полицейски служител, за да не му състави акт за извършено от него нарушение, съобщиха от обвинението.

На 30 април 2025 г. в София двама униформени са патрулирали в кв. "Челопечене". Те са спрели за проверка обвиняемия.

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В хода на проверката установили административно нарушение. Полицейските служители разпоредили на обвиняемия и неговия спътник да останат на място в автомобила.

Докато полицаите съставяли документа за нарушение в служебния автомобил, мъжът се приближи, казал им, че няма нужда да пишат глоба, че иска да ги почерпи и през отворения прозорец на полицейския автомобил пуснал банкнота. Той бил задържан.

57-годишният обвиняем е неосъждан - реабилитиран, с основно образование. Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.