От Главна дирекция "Национална полиция" съобщиха за десетки нарушения и опит за подкуп при проверки на „Пътна полиция“ по АМ „Тракия“ и АМ „Струма“.

Само в рамките на вчерашния ден екипи на „Пътна полиция“ при ГДНП, подпомагащи трафика по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“,са извършили проверки на близо 300 автомобила по метода на линейния контрол.

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При проверките са установени три автомобила без валидна „Гражданска отговорност“, един автомобил с прекратена регистрация, водач на автобус с 19 пътници, използвал мобилен телефон по време на управление.

Както и три автомобила без извършен периодичен технически преглед, три нарушения за движение в лентата за принудително спиране.

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Издадени са 3 заповеди за отнемане на свидетелства за управление. Връчени са и електронни фишове за нарушения на скоростния режим.

Опит за подкуп на полицейски служители

В 21:10 ч. в района на 44-ти км на АМ „Тракия“, край Ихтиман, е установен влекач с ремарке с регистрация от Черна гора, който е бил без задна регистрационна табела на влекача.

При извършване на проверката водачът е предложил 20 евро на полицейските служители, поставени в паспорта му, като им предложил „да се почерпят“.

Шофьорът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Контролът по автомагистралите продължава. Целта е една – по-безопасно движение и опазване на живота и здравето на всички участници в трафика, съобщават от ГДНП.