Тир с опасно износени гуми беше спрян от движение на автомагистрала „Тракия“ при специализирана полицейска акция за контрол на техническата изправност на тежкотоварните автомобили, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

Проверката е извършена вчера около 11:40 часа на АМ „Тракия“ при км 213 в посока София. Полицейски служители от сектор „Пътна полиция“ спрели за проверка влекач с прикачено полуремарке с украинска регистрация, управляван от 46-годишен мъж.

МВР

При огледа е установено, че превозното средство се движи с опасна техническа неизправност – гумите на влекача и полуремаркето били силно износени, а на места грайферът напълно липсвал.

На водача е съставен акт за установяване на административно нарушение. Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна.

От МВР уточняват, че камионът е спрян от движение и ще бъде допуснат отново на пътя едва след отстраняване на техническата неизправност.

МВР

Проверката е част от специализирана операция, разпоредена от главния секретар на МВР. През почивните дни на територията на област Стара Загора са проверени 171 товарни автомобила, като са установени 22 нарушения, свързани с техническата изправност, и 34 други нарушения на Закона за движението по пътищата.