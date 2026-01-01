23-годишен мъж е задържан, след като отправил закани за убийство към своя чичо в Перник, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден от 53-годишен жител на трънското село Проданча. По данни на разследването ден по-рано в квартал „Рудничар“ племенникът му отправил заплахите, използвайки газов пистолет.

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Потърпевшият успял да му отнеме оръжието и го предал доброволно на полицията.

На следващия ден между двамата отново възникнал конфликт след употреба на алкохол. И двамата са задържани за срок до 24 часа.

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Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.