Иранската революционна гвардия пое отговорност за удари срещу Бахрейн и Оман, като заяви, че е унищожила радарни системи в Оман и е нанесла удари по американски военни обекти в южната част на Манама.

„В допълнение към атаките срещу американски военни обекти и инфраструктура в Джуфайр, Бахрейн, където бушуват пожари, военноморските сили на Революционната гвардия нанесоха удари и унищожиха далекобойния въздушен FPS радар и радара за откриване на кораби в Султаната Оман“, се казва в изявление на Гвардията, разпространено от нейния новинарски сайт „Сепах“.

Йорданските въоръжени сили съобщиха, че са свалили четири ирански ракети над територията на страната, за които Техеран заяви, че са били предназначени като ответни мерки срещу американските удари.

„Днес призори системите за противовъздушна отбрана са прехванали и свалили четири ракети, които са навлезли във въздушното пространство на Йордания от иранска територия“, каза официален източник от Генералния щаб на Йордания.

Източникът добави, че няма съобщения за ранени или материални щети

Това е поредното напрежение, което подкопава временното споразумение между Вашингтон и Техеран, чиято цел беше да се отвори отново Ормузкия проток и да се сложи край на войната след още 60 дни преговори.

Конфликтът предизвика глобални икономически сътресения от началото си в края на февруари, като доведе до поскъпване на енергията и подхрани световната инфлация.