От 21-ия пакет санкции срещу Русия на Европейския съюз отпадат руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов.

Радев потвърди – налага вето върху част от новия пакет санкции срещу Русия

По-рано днес преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи пред журналисти, че работят за разширяване на санкциите срещу Русия, но все още не е постигнато необходимото единодушие, предава БНТ.

Българското правителството одобри миналата седмица официалната си позицията за санкциите. Страната ни няма да налага вето върху пакета, но ще изрази възражения за включването в списъка на руския патриарх Кирил и на собственика на "Лукойол" Вагит Алекперов, както на руска фирма, която доставя резервни части за софийското метро.