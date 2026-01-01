Шофьор блъсна 4-годишно момиченце на улица във Видин, съобщиха от полицията.

На 10 юли постъпил сигнал за катастрофа на ул. „Екзарх Йосиф I“ в областния град. Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието.

Изяснено било, че автомобил, управляван от 57-годишен видинчанин, блъснал пресичащо внезапно пътното платно 4-годишно момиченце, което паднало на асфалта. Детето е било настанено във видинската болница с охлузвания и комоцио, без опасност на живота.

Тестовете с технически средства на водача не са отчели наличие на алкохол или наркотични вещества.

По случая е започнато разследване.