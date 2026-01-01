Сметната палата сезира Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за проверка на имущественото състояние на четирима души, за които има влезли в сила съдебни решения за конфликт на интереси. Решенията са потвърдени от Върховния административен съд през юни 2026 г., съобщиха от одитната институция.

Проверките ще обхванат бившия изпълнителен директор на „НДК – Конгресен център София“ Андрияна Татарова, члена на Управителния съвет на Държавно предприятие „Национален производствен център“ Динко Янев, изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана д-р Тодор Тодоров и директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев.

Целта е КОНПИ да установи дали имуществото на четиримата съответства на законните им доходи.

Съдът глоби шефа на НДК за конфликт на интереси

Случаят с Андрияна Татарова

През юни 2025 г. тогавашната Комисия за противодействие на корупцията (КПК) установява конфликт на интереси при Андрияна Татарова след подаден сигнал.

Според решението, докато е била изпълнителен директор на „НДК – Конгресен център София“, тя е сключила договор за предоставяне на зала №2 с дружество, представлявано от нейния син, за подготовката и заснемането на спектакъл.

Проверката установява още, че до февруари 2024 г. Татарова е била член на Съвета на директорите и акционер в същото дружество, а като действителен собственик е фигурирала до ноември 2024 г.

За нарушението КПК ѝ налага глоба от 5000 лева и постановява отнемане в полза на държавата на 476,40 лева – нетното ѝ дневно възнаграждение към датата на подписване на договора.

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Случаят с д-р Тодор Тодоров

Производството срещу изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана е образувано през август 2025 г.

Установено е, че съпругата му е началник на отделение в болницата, която той ръководи и контролира. Освен това Тодоров е подписвал протоколи за допълнително материално стимулиране (ДМС), с които е отпуснал средства и на съпругата си.

Случаят с Динко Янев

КПК установява конфликт на интереси и несъвместимост със заеманата длъжност при Динко Янев още през юли 2024 г.

Според решението той и други членове на Управителния съвет на ДП „Национален производствен център“ са гласували сами на себе си допълнително материално стимулиране. Част от тях са определили и допълнителни възнаграждения за себе си като директори на поделения.

Янев е санкциониран с 9472 лева. По същия случай вече са санкционирани и останалите участници, чиито решения са влезли в сила по-рано и също са изпратени в КОНПИ.

Случаят с Галин Канев

През юли 2024 г. КПК установява конфликт на интереси и при директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев.

Според комисията той е назначил съпругата си за старши учител по математика с безсрочен трудов договор, а впоследствие е подписал и допълнителни споразумения към него.

Канев е глобен с 5000 лева, като е постановено и отнемане на полученото от него нетно дневно възнаграждение за деня на нарушението в размер на 132,56 лева.

По-рано този месец Народното събрание възложи на Сметната палата да извърши три одита, свързани с управлението на публичните финанси – в социалната сфера, Министерството на финансите и Агенция „Пътна инфраструктура“.