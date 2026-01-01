Изпълнителният директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова е отстранена от поста, но това не я освобождава от отговорност. Това съобщи на заседанието на Комисията по културата и медиите министърът на културата Евтим Милошев.

„До мен достигаха много сигнали за нарушения и порочни практики, но Министерството на културата (МК) не е разследващ орган. Затова назначих проверки на инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството”, обясни министър Милошев. Той добави, че това не я освобождава от отговорност.

Министър Евтим Милошев каза, че възнагражденията на членовете на Управителния съвет ще се преизчислят на тримесечна база и спрямо постигнатите резултати. Той възлага на главния счетоводител на НДК да изготви счетоводни изчисления за определяне на размера на възнагражденията, изплатени без правно основание.