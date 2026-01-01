Специализираната акция се проведе във Видинско, съобщиха от полицията. Операцията имаше за цел подобряване на обстановката по безопасност на движението и намаляване на предпоставките за пътни инциденти.

ОД на МВР-Видин

На четири контролни точки, ситуирани на главен път Е-79, екипите на сектор „Пътна полиция“, полицейски служители с правомощия за работа по ЗДвП от районните управления във Видин, Белоградчик, Кула и инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", извършваха засилени проверки.

ОД на МВР-Видин

От 10.00 до 13.00 часа по метода на широкообхватния контрол бяха проверени 105 моторни превозни средства и 122 души. За констатирани нарушения по Закона за движението по пътищата униформените съставиха четири акта и наложиха 28 глоби по фиш.

ОД на МВР-Видин

Един товарен автомобил е спрян от движение за износени гуми и деформации по тях. Полицейските служители връчиха 13 електронни фиша и пет наказателни постановления. При проверките няма установени водачи, шофирали след употреба на алкохол или под въздействието на наркотични вещества.

ОД на МВР-Видин

На контролните точки, с автоматизирани технически средства и системи, са засечени 91 нарушения на скоростните режими. За три часа, при осъществения линеен контрол с небрандиран полицейски автомобил срещу рисковото шофиране, служителите на реда изведоха от движението 11 водачи.

ОД на МВР-Видин

В хода на операцията е установено и задържано едно лице - обявено за общодържавно издирване.

Активните контролни действия на полицията по линия на пътната безопасност в областта продължават. Август е месец с интензивен трафик и повече ваканционни пътувания.

При специализираните операции и ежедневните проверки екипите стриктно ще контролират и подпомагат трафика по натоварените участъци, приоритетно ще следят за спазването на скоростните режими, извършването на опасни маневри и рисково шофиране.