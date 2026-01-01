Пребито момченце на 5 години е постъпило за лечение в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана тази сутрин, то е стабилизирано и в следобедните часове е откарано с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщи директорът на болницата д-р Тони Тодоров.

Разследват случай на жесток побой над 5-годишно дете в Монтанско

Директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана комисар Мариан Божинов каза, че побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград, от бащата на детето, който е на 25 години. По сигнал на полицията в Монтана той е задържан в Районното управление на МВР в Ботевград. По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс за престъпление в условията на домашно насилие.

Божинов обясни, че майката на детето е от село Баурене в община Криводол, което се намира в близост до Монтана. По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията.

От „Пирогов съобщиха за NOVA, че детето е в изключиено тежко състояние, като лекарите се борят за живота му.Същото семейство, в което майката е на 24 години, а бащата на 25 години, има четири деца, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.

През миналата година за престъпления, извършени в условията на домашно насилие в Монтанско, са образувани 56 досъдебни производства. В 30 от случаите става въпрос за нанесени телесни повреди, 15 са за закани за убийство или саморазправа, седем – за неизпълнение на заповеди за защита, а един случай е за повторно неизпълнение на заповед за защита. Има и един случай на насилствено лишаване от свобода. В последните години в региона няма случай на смърт при домашно насилие, според информация на Областната дирекция на МВР.