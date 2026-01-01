Два случая на домашно насилие разследват служители от Второ районно управление и РУ – Радомир.

На 8 август малко след 18:00 ч., на тел. 112 бил подаден сигнал за възникнал скандал и побой в апартамент на ул. „Р. Димитров“ в пернишкия кв. „Изток“. Установено е, че разправията е станала между 48-годишна жена и 56-годишния ѝ приятел.

Изяснено е още, че на жената е нанесена порезна рана в областта на врата, като ѝ е причинена лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

Пристигналите на място полицейски служители са задържали мъжа, на когото е наложено 24-часово задържане по Закона за МВР. На място е иззет и нож, с който най-вероятно е извършено деянието.

Отново на 8 август в Районното управление в Радомир е подадена жалба от 18-годишно момиче за упражнено спрямо него домашно насилие от 40-годишния ѝ баща. По нейни данни мъжът ѝ нанесъл няколко шамара и удар с юмрук в областта на лицето.

Бащата е задържан за срок до 24 ч., а момичето е освидетелствано и са ѝ снети подробни писмени сведения.

По двата случая са образувани бързи производства и работата продължава под надзора на прокуратурата.