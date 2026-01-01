Причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди е предявеното от прокуратурата обвинение спрямо двамата обвиняеми за побоя над непалски граждани в Пловдив. Единият от обвиняемите е на 18 години, другият на 17, а пострадалите в този казус са чужденци – непалски граждани, продължително пребиваващи в България, съобщи наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров, предава NOVA.

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„Законът предвижда наказание до 1 година или пробация за пълнолетното лице, а за непълнолетното е предвидена редукция на наказанието, предвид особените правила за непълнолетните”, каза прокурорът. Той допълни, че в хода на разследването е разпитан единият пострадал непалски гражданин, както и полицейските служители, разследвали случая. Сред доказателствата има мобилен телефон, в който се съдържа видеоклип на сцената на побоя над непалските граждани, уточни прокурорът.

„Предявеното към момента обвинение ще се прецизира дали не се касае и за ксенофобски подбуди, предвид съдържанието на част от кадрите в записа, установен в хода на разследването. Няма причина за проявената агресия, а от клипа се вижда, че тя е прекомерна“, посочи Алендаров.

По думите му двамата младежи са завършили 11-и клас, няма данни за предишни противообществени прояви, като и двамата са с чисто съдебно минало.

Прокурорът каза още, че в хода на разследването се събират активно и други доказателства за евентуална съпричастност и към друго престъпление. „Данни за участие в убийството на 37-годишния Георги Кузев няма. Има данни, че непълнолетният от задържаните лица е присъствал в този инцидент”, съобщи още прокурор Мирослав Алендаров.