​​​​​​След провеждане на държавна комисия, назначена от ДНСК, новият метроучастък ще бъде официално открит и пуснат в експлоатация.

Терзиев инспектира новия участък на третата линия на метрото заедно с музиканта Александър Колев (СНИМКИ)

На 14 август ще се състои официалното откриване на участъка от разширението на софийското метро – Линия 3, Етап 3 „МС Хаджи Димитър – ж.к. Левски Г“.

Откриването на участъка ще се случи след провеждане на държавна комисия, назначена от ДНСК. Това е утвърдена процедура, която гарантира, че всички дейности са изпълнени в съответствие с изискванията и стандартите за безопасност и качество.

Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 километра и е част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Той включва три нови метростанции:

• „Стадион Георги Аспарухов“

• „Бесарабия“

• „Ген. Владимир Вазов“

Трите метростанции са проектирани и изпълнени в съвременни, изчистени линии, които подчертават усещането за движение и динамика. Архитектурните решения са свързани и с местата, на които се намират.

Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ е оформена в цветовете на емблематичния стадион и носи символиката, свързана с футболната легенда Георги Аспарухов.

Реализацията на проекта осигурява по-бърза и удобна транспортна връзка за жителите на „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“, както и за пътуващите от автомагистрала „Хемус“. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%.

Разширението на Линия 3 от метростанция „Хаджи Димитър“ до ж.к. „Левски“ е реализирано с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на 282 321 041 лв. без ДДС (144,3 млн. евро).

Откриването започва от „Ген. Владимир Вазов“

Програмата ще започне от метростанция „Ген. Владимир Вазов“, откъдето журналисти и гости ще се качат на демонстрационен влак и ще преминат по новото трасе. Влакът ще премине последователно през трите нови метростанции – „Ген. Владимир Вазов“, „Бесарабия“ и „Стадион Георги Аспарухов“.

На последната станция ще се състои официалната церемония с участието на кмета на София Васил Терзиев, изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов и проф. Стоян Братоев.

Музикални изненади на трите нови станции

Специално за откриването Столичната община и „Метрополитен“ са подготвили тематична музикална програма за всяка от спирките по новия участък.

На метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ музикантът Александър Колев, който наскоро посети трасето заедно с кмета Васил Терзиев, ще изпълни няколко популярни произведения. В репертоара му е включена авторска песен, посветена на метрото, както и „Синева“ – една от емблематичните песни, включени във филма „Гунди – Легенда за любовта“, посветен на легендата на „Левски“ Георги Аспарухов.

На метростанция „Бесарабия“ ще звучи музиката на Дима Труфкин – бесарабски българин от Украйна, избрал преди няколко години България за свой втори дом. Като музикант и преподавател по гайда и тромпет в читалище „Васил Левски“ той посвещава усилията си на съхраняването на българската народна музика и предаването ѝ на младите поколения.

На метростанция „Ген. Владимир Вазов“ ще свири Гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част.

В 12:00 часа новият метроучастък ще бъде пуснат в експлоатация с редовни курсове с пътници.