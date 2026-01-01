Тежка катастрофа с жертва в Разградско, съобщиха от полицията.

Заради инцидента е блокиран главният път I-2. Произпшествието е станало около 15:30 часа - в отсечката между Разград и село Ушинци.

Ударили са се челно джип и товарен камион с прикачено полуремарке. Водачът на джипа е загинал на място.

Текат действия по извършването на оглед и изясняване на обстоятелствата за катастрофата.

Въведени са обходни маршрути - от Разград-Трапище-Лозница-Шумен.

В обратната посока - за лекотоварните автомобили- Шумен-разклона за Каменар-Пороище-Разград.