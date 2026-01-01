Семейството на покойния италиански тенор Лучано Павароти осъди използването на гласа му във видео, публикувано от крайнодесен политик, предаде ДПА.

Бившият генерал и лидер на крайнодясната партия „Национално бъдеще“ Роберто Ваначи е използвал най-известната песен на певеца във видеото си.

„Никога не сме давали разрешение за използването на гласа, името или самоличността на Лучано Павароти“, цитираха италиански медии в събота изявление на семейството на оперния певец, починал през 2007 г.

Ваначи преди това публикува в социалните мрежи видео, очевидно генерирано с помощта на изкуствен интелект, в което политикът е обграден от насочени към него пистолети.

Във видеото се чува гласът на Павароти, който изпълнява арията Nessun dorma от операта „Турандот“ на Джакомо Пучини, като се подчертава известната фраза All'alba vincero („На разсъмване ще победя“).

Във видеото Ваначи отговаря на критиките и обвиненията срещу него и партията му с думите Me ne frego, което приблизително означава „Не ми пука“.

Той добавя към видеото определения, с които го характеризират негови критици, сред които „ксенофоб“, „хомофоб“, „сексист“ и „троянският кон на Москва“, а в отговор казва: „Ще се видим на разсъмване“.

Семейството на Павароти заяви, че „категорично се дистанцира от всякакво свързване на неговата личност с политически послания, позиции или инициативи“.

Ваначи придоби популярност в десните политически среди и с изказванията си срещу мигрантите и хомосексуалните хора. Тази година той основа партията „Национално бъдеще“ и разтърси политическия пейзаж, отбелязва ДПА.

Острата му реторика по въпросите на миграцията и сигурността се радва на подкрепа сред избирателите на дясната коалиция на премиера Джорджа Мелони. Според последните социологически проучвания неговата партия е изпреварила по подкрепа по-малките партньори в коалицията „Лига“ и „Форца Италия“.