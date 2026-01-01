Температурата от 45,7 градуса беше регистрирана вчера в селището Ел Гранадо в най-южните части на Испания, рекорд, равносилен на историческия за месец септември, както и най-високата температура, отчитана от началото на годината в страната, съобщи метеорологическата агенция АЕМЕТ, цитирана от Франс прес.

Предишният рекорд от 45,7 градуса беше регистриран в община Монторо, също в Андалусия, на 6 септември 2016 г.

В няколко други региона в Андалусия, но не и в този, в който се намира Ел Гранадо, беше обявен червен код за опасно време, който остана в сила в продължение на няколко часа, информира АЕМЕТ, като подчерта, че кодът се активира за първи път през септември от създаването на системата за климатични наблюдения през 2007 г.

Франция регистрира най-горещото лято

Както много други европейски страни, Испания също премина през особено горещо лято и преживя няколко поредни горещи вълни, които продължиха до миналата седмица.

Горещите вълни са все по-продължителни през последните няколко години в Испания, а температурите често надхвърлят 40 градуса, отбелязва АФП.

Този юли месец беше най-горещият регистриран някога в Испания заедно с месец юли през 2022 г., допълва метеорологичната агенция.

Барселона с исторически температурен рекорд от 40,5°C

Седмият месец на тази година, в който се разгоряха горски пожари с безпрецедентен мащаб в Испания, също е бил и най-сухия месец от началото на климатичните наблюдения през 1961 г., уточнява АЕМЕТ, като добави, че периодът от януари до август тази година е бил "най-топлия за всички сезони в историята на Испания, с малко по-високи стойности в сравнение с предишните четири години".

Между 1 юли и 31 август бяха отчетени също повече от 5000 смъртни случая, свързани с горещините – рекордна стойност, откакто Институтът по здравеопазване "Карлос Трети" започна да събира данни по този въпрос през 2015 г.