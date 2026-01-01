На централен площад в южния италиански град Бари започна протест срещу правителството на италианския премиер Джорджа Мелони, предаде АНСА.

Той е организиран от леви движения и разнородни организации, сред които групи в подкрепа на палестинците. Протестиращите носят плакати, на които пише: „Правителството на Мелони е най-сервилното спрямо САЩ и НАТО“ и скандират: „Правителството на Мелони да си ходи у дома“. Планира се протестът после да прерасне в шествие из центъра на града.

Същевременно в крайморската зона на Бари се събира множество за митинга, организиран тази вечер от десницата на Мелони, с който тя отпразнува управленческо дълголетие на правителството си.

Днес правителството на Мелони отбелязва 1413 дни на власт и се превърна в най-дълго управлявалото в историята на Републиканска Италия.