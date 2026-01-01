Археолози от Регионалния исторически музей (РИМ) – Видин започнаха теренни обходи за издирване и регистриране на археологически обекти в акваторията и по десния бряг на река Дунав в участъка между Видин и Лом. Проучванията са част от инициатива на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ-БАН), в рамките на която съвместни екипи на института и регионалните музеи обхождат дунавското крайбрежие, съобщи Никол Благоева, археолог от РИМ – Видин и ръководител на проучванията.

Проучванията на видинския екип обхващат около 60 километра от района на Дунав мост 2 при Видин до Лом. Зоната е била част от римския лимес – границата на Римската империя, която на територията на днешна България се простира на около 470 километра по поречието на Дунав. По думите на Благоева в най-северозападната част се намират едни от най-ранните лагери и колонии, поради което районът е богат на археологически структури.

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До момента при теренните обходи са регистрирани няколко вероятни археологически обекта. Основен акцент в проучванията в района на антична Рациария е издирването на нейното пристанище, което е имало както граждански, така и военни функции. Археолозите търсят и следи от митницата на древния град, който е бил важен център в региона.

„Много разчитаме да се видят част от структурите на пристанищата на Рациария в реката“, посочи Благоева. Тя уточни, че засега са открити предимно фрагменти от керамика, както и по-малко на брой метални находки.

БТА

Регистрираните обекти и археологически останки ще бъдат нанесени в Археологическата карта на България, за да бъде установено точното им местоположение.

Благоева отбеляза, че от началото на август екипи от НАИМ-БАН и регионалните исторически музеи извършват обходи по Дунав. Така всички участъци по българския бряг се обхождат и се регистрират археологически обекти, включително такива, намиращи се в акваторията на реката.