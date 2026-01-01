Все още има тлеене на отделни места, но навсякъде по периметъра на вилна зона „Отдих“ край хисарското село Михилци огънят е потушен. В момента четири екипа на пожарната и един екип на Държавното горско стопанство – Хисаря са на място. Нощта е преминала спокойно. Това каза за БТА ст. комисар Васил Димов, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Пловдив. По думите му има сериозни съмнения за умишлен палеж. Заради усложнената обстановка вчера областният управител задейства системата BG-Alert, а обитателите на зоната бяха евакуирани.

Още от предишната вечер – 22 септември, от 2:00 до 4:30 ч., колегите непрекъснато ликвидираха отделни огнища в района, които възникваха последователно на различни места, което не е характерно, посочи Димов. Вчера отново в района е локализиран пожар, обхванал около 50 дка. В обедните часове възникват много нови огнища, което е достатъчно показателно, че може да има съмнения за умишлени действия. Огнищата са независими от тези, които бяха от предходната вечер, и нямат общи граници, като между последното ликвидирано огнище и новите е имало период от повече от осем часа, допълни Димов.

Задействаха BG-Alert заради огромен пожар край хисарското село Песнопой, евакуираха хора (СНИМКИ/ВИДЕО)

Пожарът до вилна зона „Отдих“ обхвана около 2000 дка. От дрон са установени 11 изгорели различни постройки, по-голямата част от които са ламаринени и метални конструкции. От тях три вили са засегнати, като за една е потвърдено, че е обитаема. Тепърва ще се проверява колко от тях са помощни и спомагателни постройки и колко са вили, допълни Димов. Днес ще бъде разрешено на хората да се приберат.

Комбинацията от постоянен силен вятър с периодична смяна на посоката и трудният достъп без път за пожарните автомобили са затруднили огнеборците в борбата с пожара. Това наложи съдействие от 24-а авиобаза – Крумово, чиито екипи участваха в гасенето с два хеликоптера. Включен е и булдозер.

В гасителните действия са участвали около 110 души. Ангажирани са били 16 екипа от РДПБЗН, осем доброволни формирования от страната с 32 доброволци, както и служители от пет държавни горски стопанства с високопроходими автомобили. От горските стопанства са участвали 28 служители и двата хеликоптера от авиобаза Крумово. От Областната дирекция на МВР почти 100 души активно са участвали в провеждането на евакуацията.