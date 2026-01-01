Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих" в землището на пловдивските села Песнопой и Михилци, съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Васил Димов.

Задействаха BG-Alert заради огромен пожар край хисарското село Песнопой, евакуираха хора

Огнеборците продължават да работят по отделни локални огнища. Шест екипа на пожарната ще дежурят през нощта, добави Димов. На място остават и полицейски служители.

Продължават да не се допускат собствениците на вили, като около 15 от тях тази вечер ще бъдат настанени в хотели в Хисаря, съобщи кметът Ива Вълчева.

БТА

Утре ще има обобщена информация каква площ е засегнал пожарът и колко са пострадалите постройки.

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара, съобщи по-рано пред журналисти кметът Ива Вълчева. До момента от селището са изведени 40 души, но евакуацията продължава, допълни областният управител на Пловдив Георги Янев. Няма данни за пострадали хора.

Системата BG-Alert за предупреждение на населението бе задействана в 14:58 ч. Разпоредена е незабавна евакуация на хората, но някои от тях отказват да напуснат къщите си. До момента са изгорели три вили, каза Янев и допълни, че теренът е труднодостъпен. Два хеликоптера на Министерството на отбраната се включиха в гасителните дейности.