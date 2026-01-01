На франкфуртското летище вече няколко души са заболели и починали от малария. Вероятно причина са комарите, донесени с багажа, пише Deutsche Welle . За какво трябва да се внимава?

От юли насам осем души са се заразили с малария на франкфуртското летище, трима междувременно са починали. Засегнати са предимно служители на оператора на летището "Фрапорт".

Затова Здравната служба във Франкфурт говори за "летищна" малария - чрез ухапване от комар, достигнал Германия със самолет от области, в които заболяването е разпространено.

"Летищната" малария е рядкост

"Става дума за много рядко заболяване", отбелязва професор Ахим Хьорауф, директор на Института по медицинска микробиология, имунология и паразитология в Бон. В Германия последният такъв случай е бил регистриран през 2023 година, като обичайно засегнатите почти изключително са били хора, посещавали райони с малария, където са се заразили.

Този път обаче очевидно става дума за комари, пренесени с багажа, посочва професор Хьорауф.

Защо тропическата малария може да бъде толкова опасна

Експертите от института в Бон са установили, че в случаите на зарази във Франкфурт става дума за тропическа малария - тази форма на заболяването, която е най-опасна. Носители на заразата са женските комари, след чието ухапване тя се пренася към хората и поразява червените кръвни телца.

"Казано опростено, може да се стигне до множество малки запушвания на кръвоносните съдове", обяснява Хьорауф. "В зависимост от това кой орган е засегнат, могат да възникнат различни и тежки усложнения." В белите дробове може да се натрупа течност, а ако са засегнати съдове в мозъка, може да настъпят неврологични увреждания. Възможна е и остра бъбречна недостатъчност. Без лечение до 20 процента от заболелите умират.

"Ако диагнозата бъде поставена навреме, може да се проведе и съответното лечение. Но ако заболяването не бъде открито, може бързо да доведе до тежки усложнения", казва Хьорауф.

Симптомите трябва да се приемат сериозно

Първоначално симптомите не са специфични и напомнят на грип: внезапна висока температура, треска, болки в главата и крайниците. Възможна е и появата на гадене, повръщане и разстройство.

Затова от Здравната служба във Франкфурт препоръчват на хората, които живеят или работят близо до летището, веднага да се обърнат към лекар при появата на подобни симптоми.

Спадащите температури намаляват риска от малария

С настъпването на края на лятото условията за съществуването на комари и паразити в Германия се влошават. Най-вече спадащите температури водят до намаляване на активността на комарите и съкращаване на жизнения им цикъл. Паралелно развитието на маларийната инфекция в тялото на насекомото се забавя или се прекратява.

Но подобни заболявания могат да възникнат и след края на лятото. Паразитът Plasmodium falciparum има инкубационен период от между седем и 15 дни, откъдето следва, че между ухапването на комара и първите симптоми могат да минат повече от две седмици. Ахим Хьорауф подчертава, че най-голямото предизвикателство е именно това - да допуснеш, че си заразен от малария без изобщо да си бил в чужбина.