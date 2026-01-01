Ивелин Цветанов, обвинен в предумишлено убийство на 44-годишна жена в Първомай, извършено с особена жестокост, остава с мярка за неотклонение "задържане под стража", реши Окръжният съд на разпоредително заседание по делото. Шест близки на жертвата бяха конституирани като частни обвинители. Четирима от тях предявиха граждански искове за общо 500 хил. евро.

Обвиняемият е имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. На 18 август 2025 г., около 4:20 часа, мъжът е влязъл в дома на жертвата в Първомай, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишният ѝ син, които спели. Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Цветанов е бил отпред, влязъл е и я е пробол с нож, след което избягал. Жената е починала на място от кръвозагуба, като смъртта ѝ е констатирана от пристигналите на място медици.

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Младежът е задържан същия ден около 16:30 часа в София, в общежития в "Студентски град". Той е от Варна и е студент в София, без криминални прояви до момента.

В залата защитата на Цветанов посочи, че са допуснати множество процесуални нарушения на досъдебното производство, които са довели до ограничаване на правото му на защита. Той е представляван от трима адвокати и баща си. Те поискаха съкратено съдебно следствие по отношение на изслушването на свидетели, сред които близки на жертвата, без сина ѝ, както и вещите лица, извършили съдебно-медицинските експертизи.

При провеждането на разпитите им не са нарушени правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и може да се използват в хода на съдебното следствие, посочи защитата. Съдът реши, че за това искане е необходимо предварително изслушване на страните, както и по отношение на определението за липса на процесуални нарушения спрямо правата на обвиняемия. Причината е, че единият от адвокатите на семейството на жертвата не се съгласи съпругът ѝ да не бъде разпитван в съда. Изслушването бе насрочено за 30 октомври от 9:30 ч.

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Подсъдимият не дава обяснения и не признава вина, каза пред журналисти прокурор Марин Пелтеков и припомни, че след ареста му Цветанов е посочил къде е изгорил дрехите си и е хвърлил оръжието на престъплението. Прокурорът не даде подробности пред медиите за свидетелски показания и веществени доказателства.

Предвиденото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна.