Прокуратурата внесе обвинителен акт спрямо 23-годишния Ивелин Цветанов, обвинен за жестокото убийство на 44-годишна жена в Първомай, съобщиха от обвинението.

Той е предаден на съд за това, че на 18 август 2025 г. умишлено e умъртвил жената, като убийството е извършено предумишлено и с особена жестокост от мъст.

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По делото е установено, че той е пристигнал с автомобил в града. Успял е да влезе в дома на жената, като ѝ нанесъл с нож девет прободни рани.

Подаден e бил сигнал на тел. 112. Лекарите са констатирали смъртта ѝ. Той е бил задържан по-късно от полицейски служители в София.

Спрямо обвиняемия е взета мярка постоянен арест. Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Пловдив.

Припомняме, че обвиненият имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. На 18 август около 4:20 часа мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата.

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По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишният ѝ син, които са спели.

Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в шията. Жената е починала на място от кръвозагуба.