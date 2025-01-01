По неофициална информация в "Студентски град" в София е задържан заподозреният за убийството в Първомай, съобщи NOVА.

Пред общежитие в района има засилено полицейско присъствие. Входът на блока е окупиран от униформени, допускат се само живеещите вътре.

Жена на полицай е убита в Първомай

Съпругата на служител на МВР беше открита намушкана в дома си в Първомай. Полицията разследва убийство. То е извършено през нощта, докато мъжът на жертвата бил дежурен в Районното управление.

Жената е на 44 години и работела като домакин в детската градина.