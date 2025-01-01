Съпругата на служител на МВР е открита мъртва в дома си в Първомай.

Полицията разследва убийство, предава "24 часа". Извършват се "процесуално-следствени действия" за установяване на извършителите.

Жената е намушкана с нож и е починала от острата кръвозагуба. На страшната гледка се натъкнал тази сутрин синът на жертвата, който е на 18 години. Семейството има и друго дете - студентка в Пловдив.

Около жилището, където е станало убийството, гъмжи от полиция. Жители на "Дебър" са потресени от случилото се. Те описва жертвата като много хубав човек. Предполагат, че

извършителите са влезли през нощта в дома, за да извършат обир.

"Дида е много хубаво момиче. Семейството им - също, много добри хора са", коментират хората. От камерите се виждало как извършителят е с качулка и след това е побегнал в посока към реката.