Пловдивският окръжен съд остави без уважение искането за промяна на мярката за неотклонение на 22-годишния Ивелин Цветанов, обвинен в умишлено убийство в Първомай и той остава задържан. Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата. Според магистратите все още е налице реална опасност от извършване на престъпление при мярка различна от "Задържане под стража".

Спрямо Цветанов е повдигнато обвинени за това, че на 18 август в Първомай умишлено е умъртвил 44-годишна жена, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.

Обвиненият имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. На 18 август около 4:20 часа мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишния ѝ син, които са спели. Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в областта на шията. Жената е починала на място от кръвозагуба.

Младежът бе задържан същият ден около 16:30 часа в София в общежития в Студентски град. Той е от Варна и е студент в София, без криминални прояви до момента. Направил е частични самопризнания, свързани с това, че е бил на мястото, когато е станало убийството, стана известно по време на първото заседание за мярката му за неотклонение.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.