Изключително интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Гърция. Нормално е и движението на всички ГКПП с Република Северна Македония.

На границата с Република Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили.

Движението е нормално на границата с Румъния.

Фериботният кораб, обслужващ линията Никопол - Т. Мъгуреле, нe извършва плавания от и за Румъния поради непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на моторните превозни средства, напомнят от МВР.