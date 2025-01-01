В планините духа умерен вятър, температурите варират от минус 8 до минус 2 градуса, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст за БТА.

В резултат на снеговалежите от четвъртък и петък в повечето планини има снежна покривка, която вятърът вече започва да транспортира, така че трябва да се внимава да не се навлиза в подветрените склонове заради предпоставки за инциденти и лавини, казаха от ПСС.

Има снегонавявания по пътеките, туристите да имат предвид, че планината във високите си части е зимна, предупредиха спасителите.

В зимните курорти съоръженията работят частично.

От ПСС допълниха, че не е имало инциденти с туристи през изминалото денонощие.