Да бъде въведена длъжността "областен координатор на здравните медиатори“, се предлага в проект за промени на Наредбата за изискванията за дейността на здравните медиатор. Проектът е публикуван за едномесечно обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.

Целта на въвеждането на тази длъжност е да бъде осигурена по-ефективна организация, методическа подкрепа и контрол върху дейността на здравните медиатори в общините на съответната област, се посочва в мотивите за промени на наредбата. Новата длъжност ще се изпълнява от утвърдени здравни медиатори с доказан професионален опит, като назначаването на координаторите ще се извършва със заповед на министъра на здравеопазването. В проекта се предлага областният координатор да участва в комисиите за подбор на нови здравни медиатори.

За да могат здравните медиатори да изпълняват ефективно своите задължения, включително да посещават отдалечени населени места, в мотивите за нормативни промени е посочено, че работодателите – общините, ще поемат транспортните им разходи. Това ще улесни достъпа до здравни услуги на хора, живеещи в изолирани махали и квартали и ще подпомогне дейността по превенция и информираност. Средствата ще се планират в годишните бюджети на общините, е посочено още в мотивите към проекта. Създава се и възможност здравните медиатори да оказват съдействие на пациенти в болниците, като по този начин ще се преодоляват комуникационни бариери и ще се предотвратяват конфликти между пациенти и медицински специалисти - проблем, който често води до липса на доверие, неспазване на терапия и отказ от лечение.

Средствата по стандарт за 2025 г. за един щат на длъжност здравен медиатор са 20 660 лв. годишно. За областните координатори се планира увеличение на стандарта с 5% - до 21 693 лв. годишно. Финансовият ефект за 2026 г. за 28 областни координатори ще бъде 607 404 лв. (около 310 560 евро).

Измененията в наредбата се предлагат заради необходимостта от засилване на ролята на общините в провеждането на здравна профилактика и за подобряване на достъпа до медицинска помощ за най-уязвимите групи от населението. Предлага се и въвеждане на електронно отчитане на дейността на здравните медиатори чрез специализирана информационна система, разработена в рамките на проект" Здравеопазване за всички“ по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.