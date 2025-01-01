Експерти разкриват колко точно крачки са ви необходими, за да изгорите калориите от популярни коледни напитки и храни, пише „Дейли мейл“.

Данните са от мобилното приложение за измерване на крачки WeWard. Учените са анализирали калориите в стандартни порции храни и напитки, след което са ги изчислили в брой крачки и времето за ходене, необходимо за средностатистически човек, който върви с умерено темпо.

Сред напитките шампанското е начело на списъка, като калориите му може най-лесно да бъдат изгорени. Една чаша съдържа само около 90 калории, за които са необходими 1692 стъпки или 17 минути ходене. На второ място са виното и сайдерът, които имат по 120 калории, за което ще са нужни 2256 крачки и около 23 минути.

Бирата пък е на челно място в листа на напитките, за чието изгаряне е нужно най-много време – 3910 стъпки, или около 39 минути разходка.

Изследването анализира и празничните храни на традиционния британски коледен обяд. Печената пуйка е най-лесна за неутрализиране – стандартната порция съдържа 142 калории, за което ще са необходими 2858 стъпки, или 29-минутна разходка. Учените отбелязват, че по-големите порции ще изискват и повече ходене.

Печените картофи са на второ място – те имат около 190 калории и ще бъдат изгорени с 3572 крачки – около 36 минути ходене.

Оказва се, че плънката на пуйката изисква най-дълга разходка - 6693 стъпки, или около 67 минути, тъй като съдържа 356 калории.