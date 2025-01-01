След дъждовете и снега - предупреждение за потенциално опасно време заради рязко падане на температурите. В няколко области в Северна България термометрите паднаха до под минус 10 градуса.

Това създава риск от образуването на така наречения черен лед по пътищата, предаде NOVA.



На втория ден от Коледа: Жълт код за опасно студено време в 10 области у нас (КАРТА)

Какво означава това?

Черният лед се нарича така, тъй като се слива с асфалта и практически не се вижда. Привечер обаче може да се види, тъй като се отразява от фаровете на колата. Рисковете са свързани с това, че черният лед е предпоставка за загуба на контрол на колата.