Ограничено е движението за моторни превозни средства (МПС) над 12 т през граничния преход "Кулата – Промахон" заради протест на гръцки граждани, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Поради същата причина има ограничение и за движението на МПС над 12 т през "Илинден – Ексохи" по път II-19, Симитли – Гоце Делчев.

Шофьорите изчакват на място, допълниха от пътната агенция.

Протестът на гръцките фермери започна на 3 декември. Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

С блокади протестиращите гръцки земеделци продължават действията си в различни точки на страната, засилвайки натиска към правителството, информира гръцката държавна телевизия ЕРТ.