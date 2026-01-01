Коалиция "Прогресивна България", с която президентът Румен Радев (2016-2026) влезе в активната политика, представи в Националния дворец на културата (НДК) своята програма, като акцентира върху идеите си за икономическото развитие на страната.

Според предварителната заявка ще бъдат обявени приоритетите на коалицията за "ускорено икономическо развитие и за демонтаж на олигархичния модел". Формацията ги вижда в четири стъпки - чрез утвърждаване върховенство на закона, въвеждане на институционални механизми против повторно завладяване, ликвидиране на олигархичния контрол върху политическия процес и медиите, пресичане на достъпа до публичния ресурс и рекета върху бизнеса.

Преди програмата да бъде обявена, Радев посочи няколко от приоритетите на „Прогресивна България“. „Първостепенна задача е в следващото Народно събрание да има мнозинство от 2/3, да бъде сменен Висшият съдебен съвет и да бъде избран нов легитимен главен прокурор, заяви той.

„Знаете, че това може и да не се случи. Зависи от математиката в Народното събрание, зависи от силите, които движат присъстващите в това Народно събрание. Няма да останем заложник на евентуален политически блокаж, а ще продължим да работим паралелно – за реформиране на службите и МВР, за разкриване и пресичане на корупционни схеми, за събиране на годни за съда доказателства, защото все някога ще им дойде времето. За още по-интензивна работа с нашите партньорски служби и правителства, така че да установяваме активи, банкови сметки, имоти на български граждани зад граница с незаконен произход“, изброи Радев.

Според него трябва да се засили конфискацията на активи и имущество с незаконен и неясен произход, като изрази увереност, че „сред магистратите има българи с морална сила и интегритет“, с които би заложил на „сериозна работа“.

Радев се обяви за демонтаж на олигархичния модел и ускорено икономическо развитие. „Първо - без демонтаж на завладелия България олигархичен модел всякакви следващи управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат отново и отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал. Второ - без силна икономика никой от останалите сектори не може да се развива. Трето – времето е ограничено и не може да разгърнем цялата програма“, коментира Румен Радев.

„Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Управление, което да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж. Да гарантира сигурност, достойни доходи и перспективи за развитие на всеки български гражданин“, посочи още той Радев.

За изпълнението на тези цели би разработен комплекс от приоритети и мерки, разгърнати в програмата. В нея се посочва, че е необходима всеобхватна програма с конкретни последователни мерки не само за демонтаж, но и за недопускане на повторно завладяване на институциите, освобождаване на бизнеса от рекета на олигархията, свободни медии, борба с неравенствата.